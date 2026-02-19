Укусы оставили след не только на теле: история девочки, которая теперь боится собак

В Кузбассе суд обязал хозяина собаки выплатить компенсацию за моральный ущерб, причиненный несовершеннолетней девочке. Животное напало на ребенка, когда та гуляла во дворе. Соответствующее решение вынесено по итогам проверки, проведенной районной прокуратурой. Сумма выплаты составила 50 тыс. руб. Информация об этом опубликована в официальном телеграм-канале надзорного ведомства, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации ведомства, в прокуратуру обратились родители девочки. Сотрудники правоохранительных органов восстановили хронологию событий: школьница гуляла на улице. Во дворе частного жилого дома находилась собака, которая сорвалась с цепи. Пес напал на девочку. Собака кусала ребенка за спину, ноги и руки. на помощь девочке пришла ее мама, которой удалось отогнать собаку.

По данным ведомства, после инцидента девочка боится собак. При выходе на улицу она испытывала дискомфорт. Во дворе боится оставаться одна.

«С целью защиты прав несовершеннолетней прокурор Кировского района г. Кемерово обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с владельца животного компенсации причиненного ребенку морального вред», — указано в сообщении ведомства.

По информации ведомства, требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Пострадавшая от нападения собаки девочка получит в качестве моральной компенсации 50 тыс. руб. В настоящее время исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

