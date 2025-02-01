Американский журналист Такер Карлсон во время беседы с британским коллегой Пирсом Морганом высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский — диктатор. Позицию журналист аргументировал несколькими примерами.

Журналист Такер Карлсон отметил, что диктатором можно назвать правителя, которого не избирал его народ. Спикер напомнил, что срок действия полномочий украинского президента истек. За время руководства Украиной, по мнению американского журналиста, Владимир Зеленский запретил языковую группу и религиозную конфессию. Кроме того, различными способами избавился от политических потенциальных конкурентов внутри своей страны.

«Мне все это кажется чертами диктатуры», — уточнил журналист Такер Карлсон.

Журналист высказал мнение, правительство США и Великобритании поддерживает политика, который выступает диктатором.

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