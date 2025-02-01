Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran высказал мнение, что на Западе в 80-х годах зародилось много мифов о России, в которые там продолжают безосновательно верить до сих пор.

Эксперт Меркурис считает, что у Запада сложился определенный образ о Российской Федерации в 80-х — 90-х годах, который не соответствует современной действительности. По его мнению, эксперты не пытаются осознать этот факт.

«В 80-х — 90-х годах все они на Западе приняли этот тезис, что Россия — это бензоколонка, притворяющаяся страной, и западным политикам настолько приятно верить в это, что они не могут остановиться, и притворяются, что так и есть несмотря на то, что это не соответствует действительности», — заявил Александр Меркурис.

Эксперт высказал мнение, что после начала СВО внимание Запада было привлечено к России. Общественности рассказывали о слабой экономике страны. Зарубежные эксперты прогнозировали неминуемую гибель РФ из-за введения санкций. По мнению Меркуриса, подобные предположения были сделаны из-за того, что Запад не пытался принять реальность. Особенности функционирования российской экономики были изучены западными аналитиками некорректно. Британский аналитик уверен, что общественность вводили в заблуждение.

«Все заявления о том, что <…> что российская экономика рухнет как карточный домик <…>, не имели ничего общего с реальностью», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что автора санкций против России Менендеса осудили Нью-Йорке за коррупцию.