Предательство у витрины: хозяин жестоко избавился от ослепшей собаки в Подмосковье

Жители Болычева ищут очевидцев человеческой жестокости. Как узнал REGIONS , неизвестный привязал своего хвостатого друга у магазина и уехал, оставив его на произвол судьбы. Пес чутко ловил звуки каждой проезжающей мимо машины, надеясь, что за ним вернутся. Но тщетно. Ослепший и старый, он, видимо, стал обузой для своего хозяина.

Вопиющий случай обсуждают волоколамцы в соцсетях. Горе-хозяин выбросил как ненужную вещь старую слепую собаку. Сельчане полагают, что человек специально приехал в деревню, чтобы сотворить такое — местным пес незнаком. Неравнодушные жители принесли бедолаге еду и воду и сейчас пытаются пристроить его в добрые руки, которые не предадут состарившееся животное. Пока собаку временно поместили в приют «Лесной» в городском округе Истра.

Что грозит человеку, решившемуся на такой поступок, пояснил в беседе с REGIONS юрист Эльдар Шабанов. По его словам, за подобные действия предусмотрена административная ответственность. В 2026 году ожидаются изменения в законодательстве, которые увеличат штрафы для владельцев, выбрасывающих своих питомцев. Сейчас штрафы составляют от 1,5 до 3 тысяч рублей, однако обсуждается их увеличение до 30 тысяч. В некоторых случаях штрафы смогут достигать 50 тысяч рублей.

Депутаты Госдумы работают над поправками в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы установить более строгие меры и таким образом снизить число бездомных животных. За жестокое обращение с животными также предусмотрены штрафы до 100 тысяч рублей. Но ни деньги, ни сроки, как отмечают волонтеры, не вернут преданному псу веру в человека. Остается надеяться, что у брошенной собаки появится новый дом, где старость и слепота не станут приговором.

Случай человеческой жестокости в Подмосковье, увы, не первый. Лишь недавно жители поймали на агрессии к коту мужчину из Балашихи: он сослался на усталость и отверг обвинения. Теперь очевидцы хотят найти дом пострадавшему коту и наказать бывшего владельца.