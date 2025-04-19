«Карт-бланш на бесконечную войну»: Орбан предупредил о последствиях принятия Украины в ЕС
Орбан: вступление Украины в ЕС даст стране карт-бланш на продолжение конфликта
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х высказал мнение, что вступление Украины в Евросоюз станет началом длительной войны, сообщил ТАСС.
По данным агентства, Виктор Орбан опубликовал пост в связи с проведением общенационального референдума. Гражданам страны предлагают ответить на вопрос, поддерживают ли они вступление Украины в ЕС. Референдум начался 14 апреля. Принять участие в нем предложено до конца мая. Высказывать мнение или нет — дело добровольное. О своей позиции по данному вопросу премьер-министр Венгрии рассказал в посту.
По информации издания, Виктор Орбан напомнил, что в настоящее время у Украины нет четких государственных границ. Киев утратил свой суверенитет. Кроме того, у страны, по мнению Орбана, есть экономические проблемы. По мнению политика, принимать Украину с таким большим количеством проблем в состав Евросоюза — не самое рациональное решение.
«Это не мир. Это карт-бланш на бесконечную войну», — написал Орбан в Х.
По данным издания, Орбан также упомянул, что в случае принятия Украины в ЕС налогоплательщики стран-участников автоматически возьмут на себя обязательства по финансированию миллионной армии страны. По его прогнозам, в таком случае война может длиться десятилетиями.
«Поспешное присоединение Украины к ЕС? Это план Брюсселя, а не наш», — отметил премьер-министр Венгрии.
Ранее спецпосланник президента США Келлог заявил, что Украина не станет частью НАТО.