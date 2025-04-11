Картофель в Свердловской области за неделю резко подорожал почти до 72 руб.

Картофель в Свердловской области за неделю подорожал на 3,37%, сообщил tagilcity.ru.

По данным издания, килограмм картофеля стоит 71,36 руб. Подорожали и другие овощи, которые входят в борщевой набор. В частности, на 1,44% выросла стоимость свеклы (56,06 руб. за килограмм), на 2,06% — моркови (53,32 руб. за килограмм).

Анализ экспертов свидетельствует, что некоторые овощи подешевели. К этой категории аналитики отнесли огурцы и помидоры. Кроме того, снизилась стоимость молока и яиц. Стоимость килограмма хлеба за неделю не поменялась и составила 109,72 руб. Указанные TagilCity.ru цены актуальны по состоянию на 7 апреля.

По информации издания, рост цен на картофель начался еще в феврале. Одна из причин тенденции — сезонное повышение стоимости овощей. За месяц подорожание составило более 11%. Морковь и свекла также растут в цене ориентировочно с февраля.

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