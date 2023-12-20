Картонный телевизор и меховая шапка: «Слово пацана» вводит новые тренды в сферу продаж

В сети появилось много объявлений о продаже различных предметов или вещей, которые имеют прямое или косвенное отношение к сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщает bel.ru .

За 100 рублей можно купить картонный телевизор, на котором написано «Слово пацана». Автор объявления готов рассмотреть ценовые предложения покупателя. Товар может стать подарком для фаната сериала.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» - рассказ о жизни жителей Татарстана в 1990-ые годы, о бандитских разборках и криминальной жизни обычных граждан. Неудивительно, что сейчас в сети можно купить много товаров той эпохи: спортивный костюм, меховые шапки, кожаные куртки, мохеровые шарфы, олимпийки.

Фото: [ ©Екатерина Чеснокова/РИА Новости ]

Кто-то продает то, что давно складировалось в шкафу. Некоторые россияне зарабатывают на популярности сериала. Так, автор объявления об олимпийках, рассказывает, что изделие шьет самостоятельно и готов выполнить любое количество продукции.

За 30 рублей можно приобрести стикеры с изображением героев сериала.

Актер Александр Манько, исполнивший роль участкового в многосерийной киноленте, поделился предположениями с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», планируют ли снимать второй сезон и чем закончится первый.