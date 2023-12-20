Картонный телевизор и меховая шапка: «Слово пацана» вводит новые тренды в сферу продаж
Фото: [©Екатерина Чеснокова/РИА Новости]
В сети появилось много объявлений о продаже различных предметов или вещей, которые имеют прямое или косвенное отношение к сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщает bel.ru.
За 100 рублей можно купить картонный телевизор, на котором написано «Слово пацана». Автор объявления готов рассмотреть ценовые предложения покупателя. Товар может стать подарком для фаната сериала.
«Слово пацана. Кровь на асфальте» - рассказ о жизни жителей Татарстана в 1990-ые годы, о бандитских разборках и криминальной жизни обычных граждан. Неудивительно, что сейчас в сети можно купить много товаров той эпохи: спортивный костюм, меховые шапки, кожаные куртки, мохеровые шарфы, олимпийки.
Фото: [©Екатерина Чеснокова/РИА Новости]
Кто-то продает то, что давно складировалось в шкафу. Некоторые россияне зарабатывают на популярности сериала. Так, автор объявления об олимпийках, рассказывает, что изделие шьет самостоятельно и готов выполнить любое количество продукции.
За 30 рублей можно приобрести стикеры с изображением героев сериала.
Актер Александр Манько, исполнивший роль участкового в многосерийной киноленте, поделился предположениями с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», планируют ли снимать второй сезон и чем закончится первый.