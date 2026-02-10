Касается каждого: проверки Роспотребнадзора в детских столовых выявили недовес и грязь на кухнях

Грязь, немытая посуда и недовес: Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области опубликовало данные о нарушениях, которые были выявлены в столовых школ и детских садов по итогам проверок в 2025 году, сообщил VSE42.Ru .

По информации ведомства, свыше тысячи проверок организаций питания провели в 2025 году в образовательных учреждениях региона. Сотрудники нарушали правила: не соблюдали технологические нормы при приготовлении блюд, не хранили правильно продукты питания, не следили за соответствием веса порций и их пищевой ценности.

По данным ведомства, на все нарушения незамедлительно реагировали. В частности, администрациям учебных заведений в некоторых случаях рекомендовали обновить кухонное оборудование или выполнить ремонтные работы в помещениях. Руководители были привлечены к административной ответственности. Кроме того, им выдали предписания об устранении недостатков.

Управление Роспотребнадзора проинформировало, что в прошлом году в регионе было проанализировано 3,3 тыс. проб водопроводной воды, около 1,3 ты. проб продуктов и более 5 тыс. проб готовых блюд.

«Особое внимание уделялось микробиологической безопасности и соответствию рациона заявленной калорийности. Также специалисты взяли 30,7 тыс. смывов с поверхностей и инвентаря для оценки санитарного состояния», — сообщил VSE42.Ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

