В Омске значительно возросло количество учебных коллективов, переведенных на карантинный режим из-за заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. По данным городской администрации, на начало недели занятия приостановлены в 53 классах, которые расположены в 23 общеобразовательных учреждениях. Такие данные приводит «СуперОмск» со ссылкой на городскую администрацию.

Аналогичная ситуация наблюдается в сфере дошкольного образования. Карантинные мероприятия введены в 42 группах, функционирующих на базе 35 детских садов. Это свидетельствует о широком распространении респираторных инфекций не только среди детей школьного возраста, но и среди самых младших воспитанников.

Введение карантина является вынужденной профилактической мерой, направленной на сдерживание эпидемического процесса и предотвращение массовых вспышек заболеваемости. Такие решения принимаются местными властями и руководством образовательных учреждений на основе рекомендаций Роспотребнадзора при превышении пороговых значений по ОРВИ.

Локальное приостановление занятий позволяет разобщить детские коллективы, прервать цепочки передачи вируса и предотвратить дальнейший рост числа заболевших. На время карантина школьники, как правило, переводятся на дистанционные формы обучения для минимизации disruptions в учебном процессе.

Ранее сообщалось, что священник разоблачил православные ИИ-паблики.