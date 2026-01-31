«Касается каждого!»: в Сети появился фрагмент интервью с осужденной за теракт против военкора Татарского

Осужденная за теракт в отношении военкора Владлена Татарского дала интервью журналисту Андрею Медведеву для телеканала «Россия 1». Об этом в своем телеграм-канале проинформировала журналистка Ольга Скабеева.

Дарья Трепова* осуждена за теракт в отношении военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) на 27 лет. Ольга Скабеева опубликовала небольшой фрагмент интервью. В нем террористка рассказывает, что не считает дни. Когда настанет последний год осуждения, начнет отсчет до своего освобождения.

Журналистка проинформировала, что полная версия интервью появится телеканале «Россия 1» в воскресенье, 1 февраля. В анонсе Ольга отметила, что ВСУ вербуют для диверсий детей. Граждане, которые поддаются провокациям противника, вынуждены потом полжизни проводить в колониях.

«Касается каждого!» — написала Ольга Скабеева.

Военный корреспондент Владлен Татарский погиб в результате взрыва, произошедшего в одном из кафе Санкт-Петербурга в апреле 2023 года. Он пришел на встречу со своими единомышленниками. 26-летняя Дарья Трепова принесла на встречу взрывное устройство, замаскированное под статуэтку, которую преподнесла блогеру в дар. Итогом этого теракта стала гибель самого Владлена Татарского, тогда как еще три десятка человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что улице в подмосковных Люберцах дали имя погибшего военкора Владлена Татарского.

*Внесена в список террористов и экстремистов.