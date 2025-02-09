Улице в подмосковных Люберцах дали имя погибшего военкора Владлена Татарского

В Люберцах Московской области отныне одна из городских улиц носит имя погибшего в позапрошлом году российского военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин).

Инициативу увековечить память о русском ополченце, писателе и военном обозревателе, проявили ветераны боевых действий из города Люберцы.

Это решение было единодушно одобрено депутатами Совета депутатов Люберецкого городского округа.

Фото: [ соцсети ]

Как мы уже сообщали, 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге произошёл теракт, в результате которого погиб Максим Фомин. В соответствии с распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина, Максим Фомин был посмертно удостоен ордена Мужества.

Ранее сообщалось, что у организатора теракта в Петербурге, в результате которого в начале апреля 2023 года погиб военный корреспондент Максим Фомин (Владлен Татарский), Дарьи Треповой* отсудили 170 тыс. из-за долгов по коммуналке.

* — Росфинмониторингом внесена в список экстремистов и террористов