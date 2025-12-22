Кассирша «ограбила» саму себя: невероятная схема хищения денег за ЖКХ раскрыта в Кемерове

Жительница Кемерова на постоянной основе похищала деньги, которые местные жители платили за ЖКХ. Для скрытия следов преступления в преддверии проверки она имитировала кражу, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал Главного управления МВД России по Кемеровской области — Кузбассу.

По версии следствия, женщина работала кассиром в управляющей компании. 41-летняя сотрудница на постоянной основе присваивала деньги, которые собственники квартир платили за жилищно-коммунальные услуги. Ущерб составил около 450 тыс. руб.

Предполагается, что в преддверии проверки женщина решила сымитировать ограбление. Помощь в организации преступления оказал супруг. Мужчина переоделся в темную одежду, зашел в помещение и закрыл свою жену в туалетной комнате. После он скрылся.

По версии следствия, мужчина снова переоделся и через время вернулся в здание управляющей компании. Он освободил жену. Вместе они позвонили коллегам и рассказали об инциденте, во время которого якобы были похищены деньги.

«Оперативники уголовного розыска незамедлительно выехали на место преступления и в ходе проверки выяснили, что заявленное преступление было инсценировано», — указано в сообщении ведомства.

По информации ведомства, правоохранители в рамках возбужденного дела собрали доказательную базу. Материалы дела переданы в суд. Максимальная мера наказания — шесть лет лишения свободы.

