Катя Лель увидела НЛО над Москвой: эксперт РАН прокомментировал заявление певицы

Певица Катя Лель рассказала в соцсетях, что увидела НЛО в центре Москвы. В подтверждение своего заявления певица опубликовала фото. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт высказал мнение, что на самом деле Катя Лель могла столкнуться с астрономическим явлением, сообщило интернет-издание «Абзац».

Эксперт рассказал, что атмосфера отличается сложной структурой и строением. Она имеет особенность создавать объекты, которые люди могут воспринимать как инопланетные корабли и всем известное «блюдце». По словам ученого, атмосфера преподносит множество сюрпризов.

«Предположу, что в случае с Катей Лель та же самая история: ей просто хочется получить подтверждение, потому что существуют ощущения или она уговаривает себя, что внеземные цивилизации есть», — объяснил в беседе с «Абзацем» ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

По словам эксперта, на текущий момент ни один из наблюдаемых объектов не был идентифицирован как неопознанный летающий объект. Однако имели место случаи, когда другие астрономические или атмосферные явления ошибочно принимались за НЛО.

Ранее сообщалось, что трое офицеров зафиксировали бесшумный НЛО, меняющий скорость и цвет.