Трое офицеров зафиксировали бесшумный НЛО, меняющий скорость и цвет

Трое сотрудников полиции в американском Миннеаполисе стали свидетелями и засняли на видео неопознанный летающий объект. Информация об инциденте была распространена организацией Americans for Safe Aerospace, занимающейся сбором подобных сообщений.

По словам правоохранителей, наблюдение велось из гаража с использованием бинокля. Они сообщили о сферическом объекте с шестью светящимися кольцами, который, по их оценкам, завис на высоте около трех километров в районе атомной электростанции Prairie Island.

Офицеры описали аномальное поведение объекта, утверждая, что он менял цвет, а его скорость колебалась от замедленной до гиперзвуковой, при этом полет проходил абсолютно бесшумно. Также они указали, что в один из моментов НЛО едва не пересекся с курсом гражданского авиалайнера, создав угрозу столкновения.

Впрочем, прозвучало и скептическое объяснение происшествия. Алехандро Рохас, представитель компании Enigma Labs, специализирующейся на анализе данных о НЛО, выдвинул версию, что полицейские могли наблюдать Международную космическую станцию (МКС), которая в последние дни пролетала над этим районом и могла быть воспринята как яркая вспышка.

Он также пояснил, что иллюзия смены цветов и мерцания могла быть вызвана атмосферным явлением сцинтилляции, которое аналогичным образом влияет на видимость звезд.

Организация Americans for Safe Aerospace была основана бывшим лейтенантом ВМС США Райаном Грейвсом, который, по его собственным заявлениям, неоднократно сталкивался с неопознанными аномалиями во время службы и теперь выступает за большую открытость в исследованиях этой сферы.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио признался, что его тревожат НЛО.