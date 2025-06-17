В парке Толстого в Химках завершат обустройство велодорожек
Благоустройство велодорожек завершат в парке Толстого в Химках
Фото: [Администрация г. о. Химки]
В Химках в рамках работ по благоустройству парка Толстого завершается обустройство велодорожек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.
Рабочие уже завершили обустройство дорожно-тропиночной сети на пляже, установили более 200 м защитного ограждения на склоне у пляжа и не только. Заместитель директора «Объединенной дирекции парков» Алексей Аухаренок уточнил, что работы планируют завершить к сентябрю, ко Дню города.
«Мы часто бываем в парке из-за близости к дому. Для сына здесь много разных развлечений. Все стало обустроенным и комфортным. С каждым годом парк хорошеет», — поделилась жительница Химок Олеся Павлова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.