Казанец игнорирует решение суда и не отдает чернокожего малыша родному отцу

Представитель иностранца Иссуфа Камара рассказал, что бывший супруг матери его ребенка не соглашается отдать сына, несмотря на решение суда, сообщил интернет-портал KazanFirst.

По данным издания, конфликт начался еще летом 2024 года. 29-летний Иссуфе Камара и 37-летняя Юлия Алишева начали жить вместе. От первого брака у женщины остались две дочери. У пары родился общий ребенок — сын. Во время беременности у Юлии диагностировали рак молочной железы. Лечение могли назначить только после родов.

«Они начали встречаться, когда Юлия еще была официально в браке, однако давно не проживала со своим мужем Ильнаром. Как завязались отношения с Иссуфе, Юлия развелась», – сказала в беседе с журналистом KazanFirst подруга Юлии Ольга Кузина.

В распоряжении KazanFirst есть свидетельство о разводе Юлии с супругом от 22 марта 2022 года. В графу отца ребенка вписали имя бывшего супруга из-за того, что с момента развода не прошло 300 дней. После рождения малыша было важно экстренно заниматься лечением, поэтому было решено заниматься документами позже.

По данным издания, лечение не приносило облегчения. У женщины отказали ноги. Иссуфе укаживал за ней и тремя детьми. Женщина умерла 21 мая 2024 года. Африканец установил отцовство и добился через суд, чтобы его вписали в графу отца. Однако бывший супруг ребенка не отдает.

«Прошло три месяца, ребенок живет с чужим человеком и ни один орган не может нам помочь забрать ребенка, мы даже свидетельство о рождении получили, в котором Алишев не числится отцом», — рассказала журналисту KazanFirst законный представитель Иссуфе Камара Ольга Ежова.

По данным Ежовой, постановление суда официально вступило в законную силу. Бывший супруг имел право обжаловать его решение в отведенный период. Полицейские и представители родного отца совершили очередной визит к экс-супругу Юлии. В квартире присутствовал также его брат, который, предположительно, находился в алкогольном опьянении. Ребенка мужчины не отдали.

Ранее сообщалось, что кузбассовец в суде случайно узнал, что супруга родила ребенка от другого мужчины.