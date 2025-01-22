Кузбассовец в суде случайно узнал, что супруга родила ребенка от другого мужчины

В пресс-службе Мариинского городского суда проинформировали, что житель Мариинска доказал в суде, что его супруга родила в браке ребенка от другого мужчины, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В ведомстве уточнили, что сначала 30-летний житель Мариинска обратился в суд по другой причине. После развода с супругой он пытался официально урегулировать процедуру, когда он имел бы право видеться с общим ребенком. Супруги прожили вместе пять лет. Незадолго после росписи у них родился ребенок.

В пресс-службе ведомства отметили, что в суде бывшая супруга призналась, что отцом ребенка является другой мужчина. Тогда истец обратился с другим заявлением — оспорить свое отцовство.

«Ответчица в судебном заседании исковые требования не признала. Пояснила, что сказала о том, что мужчина не является отцом ребенка, из-за неприязненных отношений к бывшему супругу», — сообщила пресс-служба суда.

В сообщении указано, что ответчица согласилась на проведение экспертизы. Анализы показали, что истец не является родственником ребенка. Суд удовлетворил требование мужчины. Из актовой записи о рождении ребенка были исключены сведения о нем.

Ранее сообщалось, что жители Ставрополья в 2024 году массово устанавливали отцовство и меняли фамилии.