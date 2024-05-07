KazanFirst напомнил, что обещал Путин на прошлых инаугурациях

7 мая 2000 года

Политик Владимир Путин вступил впервые в должность российского президента. В своей речи он заявил, что Россия должна быть свободной и сильной, богатой и процветающей. Лидер обещал сделать все, чтобы добиться высокого положения и уважения страны во всем мире.

7 мая 2004 года

Владимир Путин выразил уверенность, что главная задача современного общества быть зрелым. Лидер обещал много и продуктивно работать, отстаивая личные границы каждого человека. В этом году церемония продлилась всего 20 минут. Впервые прозвучал гимн РФ на слова Сергея Михалкова и музыку Александра Александрова.

7 мая 2012 года

С речью выступил Дмитрий Медведев, который занимал должность президента до выборов. Он пожелал Путину удачи. С этого года после изменений в Конституции РФ выборы президента впервые должны были состояться только через шесть лет.

7 мая 2018 года

В этот год речь президента РФ Путина была самой длинной. Он обещал трудиться во благо силы России и процветания, ее славы.

Сегодня, 7 мая, состоялась пятая инаугурация Владимира Путина. Во время обращения к россиянам президент заверил в победе. Он отметил, что Отечество сможет пережить все сложности, которых за годы существования державы было много. Насчет стран Запада заявил, что Россия всегда готова к открытому диалогу, если он будет построен на взаимоуважении.

Ранее мы сообщали, что Евросоюз раскололся на две части в своей позиции по поводу инаугурации президента Путина.