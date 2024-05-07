Евросоюз раскололся на две части в своей позиции по поводу инаугурации Путина

Страны ЕС разбились на два лагеря. Одни из них хотят присутствовать на церемонии инаугурации российского президента, вторая часть выступает против. Об этом сообщило издание Spiegel.

В первую часть государств входят Венгрия, Словакия и Франция. Все они хотят сохранить возможность диалога с РФ, поэтому выступают за участие в церемонии. Все остальные государства ЕС, в том числе и ФРГ, не желают присутствовать на инаугурации.

«Германия не будет принимать участие в этом мероприятии», - уже сообщили по этому поводу немецкие дипломаты.

Ранее Госдеп Соединенных Штатов заявил, что хотя их представителей не будет на инаугурации, США признают Владимира Путина президентом России. В то же время Белый дом отказывается признать российские выборы законными и свободными.