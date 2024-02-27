KazanFirst: приобретение заводов АО «Данон» улучшит экономику Татарстана

Эксперты положительно оценивают приобретение активов «Данон» татарстанской компанией «Вамин». Сделка благоприятно отразится на развитии экономики республики, но к самой сделке есть много вопросов из-за ее заниженной стоимости, пишет интернет-портал KazanFirst .

Согласно данным Financial Times, французская Danone продаст активы татарстанской компании «Вамин». СМИ сообщают, что стоимость сделки занижена в несколько раз.

Эксперты уверены, что рынок Татарстана останется в выигрыше от этой сделки. Во-первых, расширится ассортимент более востребованной продукции, особенно йогуртов, детского питания. Во-вторых, республика сможет экспортировать молочную продукцию, получая прибыль.

«Возможно, часть из них будет выпускаться под брендом «Вамин», который в Татарстане любят и знают, тем более на фоне СВО большее доверие вызывают наши отечественные бренды. И в патриотическом плане это положительно скажется на рынке Татарстана», — считает руководитель центра разработки бизнес-планов «Позитив Консалтинг» Ирек Галямов.

Есть и негативные моменты. Во-первых, придется скорее всего вкладывать средства в модернизацию оборудования. Есть высокая вероятность того, что «Вамин» будет брать кредит для приобретения новых активов, потому что в 2022 году прибыль компании составила 517 тысяч рублей (данные spark-interfax). Выручка превышала прибыль примерно на 200 тысяч.

Во-вторых, необходимо будет налаживать новые логистические цепочки и заключать договоры на приобретение сырья. Все это усложнит управление предприятием, что всегда приводит к определенному риску.

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