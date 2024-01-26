KazanFirst провел исследование, какую профессию выберет чемпионка Валиева после завершения спортивной карьеры

Интернет-портал KazanFirst проанализировал заявления олимпийской чемпионки Камилы Валиевой, а также известных звезд ледовой арены, сделанные ими в СМИ с целью восстановить хронологию, как талантливая девушка начала реализовываться в роли артистки, снимаясь в различных клипах.

Стоит отметить, что все выступления девушки были полны артистизма. Это замечали и коллеги чемпионки и ее поклонники. Красивая и грациозная, она появлялась на ледовой арене то в загадочном образе Уэнсдей, то эксцентричном облике шаманки. На контрольных прокатах в сборной предстала перед зрителями в образе супергероя из комиксов Marvel.

Поклонники не удивились, что Камила Валиева снялась в клипе певца Вани Дмитриенко и певицы Натальи Подольской.

«В последнее время часто спрашивают, не хочу ли я стать артисткой кино. Наверное, стоит задуматься над этим. Почему нет? Я люблю пробовать новое и открыта для предложений», – приводит слова Камилы Umagazine.

Сама Валиева в интервью различным изданиям рассказывала, что после завершения спортивной карьеры хотела бы стать спортивным психологом. Также девушка планировала поступить институт физкультуры. Не исключает, что начнет карьеру актрисы, ведь каждое выступление на льду — это артистический номер, где надо проявлять свой талант.

«Так или иначе, ледовая фея Камила Валиева сохранит свою непревзойденную грацию на льду, вне зависимости от выбранного ею пути», — резюмирует корреспондент KazanFirst.

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