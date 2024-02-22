KazanFirst: россияне часто покупают авто в подарок

Директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский и директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина рассказали, что россияне часто покупают автомобили для дальнейшего дарения близкому человеку, пишет интернет-портал KazanFirst .

Эксперт Андрей Каменский рассказал, что поводом может стать любой праздник, например, 8 марта, 14 февраля или день рождения. Часто автомобили покупают для подарка в честь получения диплома о высшем образовании, в честь совершеннолетия или в связи с рождением ребенка.

Услуга настолько популярна, что дилеры предлагают торжественную передачу автомобиля ее новому владельцу. Женщинам дарят авто чаще, чем мужчинам, причем преимущественно невестам или женам. Дочерям или мамам редко выбирают авто в качестве подарка. Мужчинам обычно дарят машины родственники, а не возлюбленные.

«Например, до ухода бренда Maserati из России около 50% авто приобретались в подарок, а наиболее востребованными моделями являлись Maserati Levante и Maserati Ghibli в цвете Rosso Energia. Также в подарок нередко приобретаются и автомобили Mercedes-Benz и Aston Martin. Обычно дарителями выступают мужчины, а получателями подарка в виде автомобиля – жены или родители. Однако и мужчинам дарят автомобили, но обычно он получает их от старших родственников», — рассказал KazanFirst директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский.

Эксперт Анна Уткина солидарна с мнением коллеги. Машины покупают к любому празднику. В роли дарителя выступают люди разных возрастов. Так, часто родители молодой семьи покупают автомобиль после рождения внука или внучки.

«В этом случае они учитывают, что авто должно обладать достаточным пространством для детской автолюльки. Кроме этого оно должно быть надежно оснащено системами безопасности. При выборе автомобиля для подарка на свадьбу учитывают предпочтения молодоженов в дизайне и премиальность бренда», — рассказала KazanFirst директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина.

Клиенты предпочитают приобретать подарочный сертификат на авто, но иногда заказывают услугу, когда автомобиль украшают шарами и лентами.

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