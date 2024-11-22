Казанцам могут предложить самим убирать снег из-за дефицита дворников

В пресс-службе мэрии столицы Республики Татарстан KazanFirst сообщили, что в Казани не хватает 735 дворников. В ведомстве не исключили, что количество сотрудников может резко сократиться с началом снегопадов.

В мэрии рассказали, что средняя месячная зарплата составляет 22 тыс. руб. Индексируемый тариф достигает 50 тыс. руб., но из этих денег управляющие компании отчисляют налоговую составляющую, а также приобретают инвентарь, спецтехнику и спецодежду. Мэр города Ильсур Метшин поручил руководителям городских компаний провести встречи с жильцами для решения вопроса.

Один из возможных вариантов — собственники жилья могут самостоятельно принимать участие в уборке улиц от снега. В таком случае управляющая компания обязана выдать им необходимо оборудование и инвентарь.

«Жители могут сами выбрать для себя подходящий вариант — трудоустройство дополнительных дворников, аренда техники или закупка инвентаря для самостоятельной уборки», — пояснил KazanFirst.

Лидер фракции КПРФ в Казгордуме Алексей Серов в качестве решения проблемы предлагает ввести государственный контроль над жилым фондом.

Гендиректор управляющей компании «Уютный дом» Ренат Ахметзянов сообщил об еще одной актуальной проблеме. Профессия дворников считается не престижной. Чаще всего работы выполняют сотрудники в возрасте до 60 лет. Молодежь не изъявляет желания трудоустраиваться.

«Молодые люди совсем не идут работать дворниками. Эта профессия сейчас не престижна», — сообщил KazanFirst гендиректор управляющей компании «Уютный дом» Ренат Ахметзянов.

Ранее сообщалось, что политолог Михайлов назвал работу управляющих компаний в Ростовской области «своеобразной мафией».