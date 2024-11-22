Политолог Михайлов назвал работу УК в Ростовской области «своеобразной мафией»

Политолог Евгений Михайлов рассказал, что к нему часто обращаются жители региона из-за проблем, связанных с работой управляющих компаний. По их мнению, людям создают препятствия для заключения контракта с теме УК, которые могли бы навести порядок. В итоге приходится сотрудничать с теми, кто, по мнению жильцов, ничего не делает.

«Буквально — идут войны за дома. <> Это своеобразная мафия», — отметил политолог Евгений Михайлов.

Политолог рассказал, что люди обращаются с жалобами в управляющие компанию и получают ответы с объяснениями. Жильцы на основании этих ответов делают вывод, что у УК просто нет финансовой возможности устранить проблему. Эксперт Михайлов считает такое заключение ложным.

«Это колоссальные теневые деньги. И в этом направлении нужно наводить порядок. Здесь есть, чем заниматься. В том числе, нужно разобраться и с Фондом капитального ремонта», — рассказал эксперт.

Эксперт Евгений Михайлов считает, что врио губернатора должен обратить внимание на проблему и навести порядок. Тогда жизнь людей улучшится, а рейтинги правительства повысятся.

Ранее сообщалось, что почти двести балконов отремонтировали в Подмосковье за месяц.