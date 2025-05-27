Казанцы боятся, что из-за реконструкции улицы снесут 200 гаражей

Собственники гаражей в гаражно-строительном кооперативе «Ветеран» опасаются, что в связи с реконструкцией улицы в Казани местные власти примут решение о сносе 200 построек, сообщил inkazan.ru.

По данным издания, два года назад появилась информация о реконструкции улицы. Предполагалось, что понадобится снос гаражного кооператива. Горожанам рассказывали, что на улице появятся новые дома. Жители будут пользоваться новыми парковочными зонами, социальными и образовательными объектами. Теперь разговоры о реконструкции возобновились.

«Мы не согласны с реконструкцией улицы. Мы жаловались в прокуратуру, в исполнительный комитет, в управление архитектуры и градостроительства, подали иск в суд, а теперь привлекаем к делу кабинет министров», — рассказал Inkazan адвокат Сергей Давлетшин.

Адвокат рассказал, что собственники гаражей следят за состоянием зданий. Эксперт привел в пример, как проходил снос в другом районе — собственникам гаражей выплатили небольшую сумму денег. Полученных средств было недостаточно для того, чтобы приобрести новые помещения. По словам адвоката, люди готовы обращаться в суд с целью защиты своих прав.

Владелец одного из гаражей Айрат Зайнуллин рассказал, что все собственники готовы выполнить любые условия местной власти: покрасить стены, чтобы объекты гармонично сочетались с дизайном района, при необходимости провести ремонтные работы. Однако разрешать снос никто из владельцев не намерен.

«О каком сносе может идти речь, если никто с этим не согласен. Ладно бы они еще предложили сумму, чтобы мы куда-то перебрались, но что за 150 тыс. купишь? Ты даже землю не возьмешь, не то, чтобы кирпичный гараж строить», — возмутился владелец одного из гаражей в разговоре с корреспондентом Inkazan.

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