Казанцы негативно оценили работу транспортной системы города

Летом в Казани сократили количество автобусов, курсирующих по городу. С начала учебного года востребованность на общественный транспорт возросла. Люди негативно оценивают ситуацию с транспортом, сообщил inkazan.ru.

В соцсетях горожане вспомнили, что 2024 год — Год семьи. Люди отметили, что их семьи вынуждены страдать от дефицита транспорта. На некоторых маршрутах на линию выпустили два автобуса. Казанцы стоят в ожидании на остановках по 40 минут.

«Как добираться до школы в поселке и как возвращаться домой? Как принимают решения?» — написали горожане.

Люди оставляют жалобы в группах администрации. Эксперты единогласно заявили, что причина транспортного коллапса в нехватке водителей. Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова уточнила, что в городе также мало ремонтников и кондукторов. Казанский урбан-активист Дмитрий Сагдеев пояснил, что люди не хотят работать из-за низких заработных плат. Водители предпочитают трудоустраиваться в коммерческий сектор, где зарплата намного выше.

«Ни для кого не секрет, что у нас водители автобусов работают с большими переработками и получают за это довольно средненькую зарплату», — в разговоре с корреспондентом Inkazan заявил эксперт.

Урбан-активист уверен, что аналогичная проблема актуальная для многих городов России, в том числе и Москвы. Со временем в других населенных пунктах также пройдет волна возмущений. Правительству необходимо больше финансировать отрасль, чтобы привлекать кадры.

Ранее сообщалось, что на видео очевидцев попал пожар в троллейбусе в Кемерове.