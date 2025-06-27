Казанцы против появления шумозащитных экранов в городе, о чем сообщают в телеграм-канале мэрии, системе «Народный контроль» и рассказывают представителям общественных организаций, сообщил inkazan.ru.

По информации издания, дискуссия развилась после намерения местной власти установить шумозащитные экраны на Кировской дамбе. На проект планировали выделить 89 млн руб. Однако не финансовый вопрос беспокоит горожан. Люди считают, что экраны перекроют вид на объект ЮНЕСКО — Казанский Кремль. В мэрии прислушались к мнению казанцев. Было решено установить прозрачные экраны.

По информации издания, споры не прекратились. Люди напоминают о других экранах, которые уже есть в городе, либо их монтаж только запланирован. Один из горожан в телеграм-канале мэрии призвал остановить все работы и провести референдум. Он считает, что казанцы имеют право голоса.

«Услышать мнение народа. <> Народ скажет свое мнение на законных основаниях путем голосования! До этого остановить все работы!» — написал мужчина.

Политолог Павел Салин рассказал, что местные власти согласятся на проведение референдума только при условии, если будут уверены в выборе горожан. Если их ответы совпадут с планами мэрии, то депутаты могут рискнуть и согласиться на референдум. По мнению эксперта, подобным способом проблемы решаются на протяжении многих лет.

«Если считается, что процедура управляемая, и даже более того, результаты будут совпадать с позицией власти, то могут пойти на риск и разрешить», — в разговоре с корреспондентом Inkazan добавил эксперт.

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