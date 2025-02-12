Казанцы связали частые аварии с установленным на перекрестке светофором

Жительница Казани рассказала, что на перекрестке на пересечении улиц Сибгата Хакима и Нигматуллина ежедневно происходят ДТП. Женщина уверена, что причина частых аварий — светофор, сообщил inkazan.ru.

Читательница Inkazan предоставила фото нескольких ДТП. По ее словам, аварии происходят каждый день, но иногда даже по несколько раз на день. Рядом находится школа и детский сад. Дорогу переходит много школьников и их родителей. Горожане переживают, что во время одной из аварий транспортное средство снесет на тротуар.

По мнению читательницы, причина аварий — неправильно настроенный светофор. Женщина поделилась своими наблюдениями. Проезжающие со стороны улицы Фатыха Амирхана автомобили двигаются на красный сигнал светофора. Параллельно со стороны встречной полосы горит зеленый. В итоге автомобили, которые поворачивают на Нигматуллина в сторону Чистопольской, при осуществлении маневра сталкиваются со встречными машинами.

«Разрешенную скорость 40 км/ч водители не выдерживают, что приводит к ДТП. Заявка была оставлена в специализированную организацию по регулированию светофоров города (АСУДД), их ответ был: «такое ТЗ прислали ГИБДД», — заявила читательница.

Читательница рассказала, что также отправила заявку в Комитет по транспорту. В ведомстве сообщили, что рассмотрят вопрос на ближайшем заседании. В свою очередь Inkazan также обратился за комментарием в пресс-службу мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что в Московской области оптимизировали работу пяти светофоров.