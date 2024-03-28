Российские певцы записали альбом в поддержку пострадавших в теракте в «Крокусе»

Российские исполнители записали музыкальный альбом в память о погибших и в поддержку пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». В ночь на 28 марта альбом, в котором собраны песни певцов, был опубликован на российских стриминговых сервисах.

Альбом называется «Голос мой услышь». В нем 12 песен Муслима Магомаева, которые исполнили Баста, «Любэ», Полина Гагарина, Стас Михайлов, MONA, The Limba, Macan, Люся Чеботина, Emin.

Как сообщили в VK, средства от прослушивания песен будут направлены пострадавшим в теракте. Альбом поддержали все российские музыкальные стриминговые сервисы: «VK Музыка», «Яндекс Музыка», «МТС Музыка» и «HiFi-стриминг Звук».

Ранее песню в память о жертва теракта в Красногорске выпустил певец Shaman.

Трагедия в «Крокусе» произошла вечером 22 марта. В этот день вооруженные люди ворвались в здание и начали безжалостно стрелять по людям. Кроме того, террористы ворвались в концертный зал, где должна была выступить группа «Пикнинк», и устроили стрельбу там. Преступники разлили горючую жидкость и устроили пожар, в результате которого обвалилась крыша.

Ранее российский журналист Александр Милицкий поделился мнением о том, смогли бы вооруженные россияне изменить ход событий в «Крокусе» при встрече с террористами.