Каждая вторая сделка за наличные: эксперт объяснил, почему омичи отказывались от ипотеки в 2025 году

Каждая вторая сделка с недвижимостью в Омской области в 2025 году совершалась за наличные деньги. Эксперт в сфере недвижимости Василий Стародубцев высказал мнение, почему жители региона отказались от ипотеки, сообщил gorod55.ru.

Эксперт высказал мнение, что первая причина — это материальные сложности жителей региона. Они могут оплатить жилье за наличные, но не способны оплатить ипотеку. Для них ежемесячная сумма платежа оказывается слишком высокой.

Василий Стародубцев назвал еще одну возможную причину тенденции. Он отметил, что некоторые жители Омской области хранили деньги на депозитах. Однако экономическая ситуация в регионе следующая: инфляция не позволяет копить средства, а проценты по депозитам стали менее прибыльными. Люди сняли деньги с вкладов и решили их выгодно вложить.

«Люди сняли накопления и начали искать, куда их вложить, чтобы сохранить. Самым логичным и надежным вариантом выглядит недвижимость», — добавил Стародубцев.

Эксперт Стародубцев не считает, что жители региона — преимущественно богатые люди. Средние заработные платы невысокие. Однако стоимость квартир на вторичном рынке недвижимости кажется более выгодной, если сравнивать цены с Новосибирском, Тюменью, Екатеринбургом или Челябинском. Горожане также понимают, что жилье только дорожает. Они могли решить вложить средства сейчас, пока цены снова не выросли.

«В любой момент квартиру можно продать или продолжить сдавать — это надежнее, чем держать деньги под подушкой или на вкладе с низким процентом», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в ХМАО не распродано почти 50% нового жилья.