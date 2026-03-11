Аналитики «НДВ Супермаркет недвижимости» проинформировали, что около половины экспозиции жилья на рынке недвижимости ХМАО составляют уже построенные квартиры, сообщил muksun.fm. Специалисты считают, что тенденция актуальна из-за низкого спроса на жилье и высокой ключевой ставки.

«Экспозиция в ХМАО слабо подвижна. За полгода она выросла всего на 5,7% и сейчас составляет 5,3 тысячи лотов. Из них 47,8% — это уже построенное жилье, и его за полгода стало больше почти на четверть», — отметили эксперты.

По данным аналитиков, квартиры не распродаются во многих городах региона. Доля готовых квартир в экспозиции в Нефтеюганске превышает 80%, в Сургуте — 45%, в Ханты-Мансийске — 32,5%. Преимущественно на продажу выставляют однокомнатные квартиры с площадью около 45 кв. м.

По информации аналитиков, рынок недвижимости в Югре демонстрирует признаки охлаждения. На фоне затишья цены пошли вниз — пусть и незначительно. Средняя стоимость квадратного метра в регионе за последние полгода уменьшилась почти на процент и сейчас составляет 138 тыс. руб.

Традиционно дороже всего жилье в Ханты-Мансийске — здесь «квадрат» тянет на 149,7 тыс. руб. Самый доступный вариант среди крупных городов — в Нефтеюганске, где цена остановилась на отметке 114 тыс. руб.

