«Каждый день испытываю шок»: житель Кемерова жалуется на состояние Кузнецкого моста и ждет реакции от администрации

Местный житель предоставил видео поездки на данном участке дороги. Он рассказал, что проезжает по мосту каждый день. Водитель признался, что всегда испытывает шок. По его мнению, проехать и не попасть в яму выходит не всегда. Возмещение у мужчины вызывает и глубина ям. Кемеровчанин интересуется, намерена ли местная администрация предпринимать какие-либо действия по ремонту дороги.

«Это вообще что? Вы видели это?» — прокомментировал видео его автор.

В администрации Кемерова сообщили, что в областном центре продолжаются работы по устранению дефектов дорожного полотна. Специалисты заделывают выбоины с использованием литой асфальтобетонной смеси. За прошедшие выходные — 28 и 29 марта — дорожники восстановили покрытие на участках общей площадью свыше 200 кв. м. Специалисты устраняли дефекты на участках дорог, которые чаще всего вызывают нарекания у горожан.

Ранее сообщалось, что в кузбасском поселке посередине дороги образовался глубокий провал — жители боятся, что туда провалится машина.