«Каждый год одно и то же»: жительница Владивостока пожаловалась на нашествие клещей

Жительница Владивостока Мария рассказала, что особенно переживает за здоровье ребенка. Женщина намерена отказаться от выезда за пределы города летом, чтобы снизить риск укуса насекомого. По ее наблюдениям, ситуация ухудшается каждый год сразу после потепления.

«Каждый год одно и то же! Как только теплеет, сразу эти клещи вылезают», — отметила Мария.

Специалисты рекомендуют придерживаться общепринятых и легковыполняемых правил. Важное правило — правильно выбрать одежду. Она должна быть светлого цвета с прилегающими манжетами. Штаны рекомендовано заправлять в носки, а кофту — в штаны. Голову можно защитить при помощи кепок или шапок. Открытые участки кожи обрабатывают средствами, отпугивающими клещей. Важно внимательно ознакомиться с инструкцией. Так, некоторые препараты защищают только одежду.

«Тщательно осматривайте тело и одежду после каждой прогулки на природе. Клещи могут находиться на коже несколько часов, прежде чем укусить», — рекомендуют эксперты.

Эксперты советуют при возможности избегать мест, где растет высокая трава. Сидеть на земле можно только на подстилке. Передвигаться по лесной местности лучше по тропинкам. Если человека сопровождает собака, важно также обезопасить животное: использовать специальные ошейники, капли или спреи.

Ранее врач Тен рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как защититься от опасных инфекций в случае укуса клеща.