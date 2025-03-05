Клещи в этом году активизируются раньше: как защититься от опасных инфекций

Период активизации клещей в этом году начнется раньше обычного в связи с резким потеплением. Когда насекомые начнут представлять опасность и как от них защититься, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач Видновской клинической больницы Рауль Тен.

Когда активизируются клещи

По словам врача, клещи начинают охотиться при повышении температуры воздуха до +4…4,5 градусов, а активность увеличивается с середины апреля и достигает пика к середине июня.

«Далее активность идет на спад, но позже начинается второй пик активности — в осеннее время. Стоит отметить, что клещи переносят порядка 20 заболеваний, а 9 из них опасны для человека», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Среди них, например, лайм-боррелиоз и клещевой энцефалит.

Меры защиты

Существует пять главных правил, которые помогут защититься от опасных инфекций, продолжил он.

«Чтобы снизить риск заражения боррелиозом и другими инфекциями, нужно ограничить посещение мест, где возможен контакт с насекомым. Также важно выбирать правильную одежду для прогулок на природе — головной убор, закрытая одежда и обувь. После посещения леса желательно осматривать кожу на наличие клеща», — добавил врач.

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При обнаружении насекомого, необходимо сразу же обратиться к врачу, чтобы аккуратно его извлечь и провести необходимые анализы.

«Самостоятельно пытаться удалить клеща не стоит, потому что в коже может остаться часть его тела. Также велик риск занести бактериальную инфекцию. Не будет лишним обрабатывать кожу и одежду от клещей специальными средствами», — заключил Тен.

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