В парках и на пляжах Подмосковья будут проходить тренировки с инструкторами

С 1 июня по 1 сентября 2026 года в Подмосковье на пляжах, стадионах и других общественных пространствах в открытом формате будут проходить тренировки с инструкторами по спорту. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Мероприятия будут рассчитаны как на начинающих, так и на профессиональных спортсменов. Инструкторы помогут участникам освоить базовые правила безопасности и подобрать нагрузку с учетом уровня подготовки. Посетителей ждут мастер-классы по баскетболу 3×3, футболу, пляжному волейболу, бегу, йоге, фитнес-аэробике и другим видам спорта, а также специальные занятия в рамках программы «Активное долголетие».

Узнать подробнее об этом можно в разделе «Инструкторы» на портале «Спорт Подмосковья», расписание занятий будет обновляться в течение всего летнего сезона. Отметим, что тренировки пройдут в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

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