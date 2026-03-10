Кедр, клюква и Гагарин: в Зарайске придумали десерт с космическим позывным

Зарайское лакомство получило космическое воплощение. Легендарная «Коврижечная» выпустила ограниченную партию десерта под названием «Заря, я Кедр» — в честь открытия столичного музея «Спутник», сообщил REGIONS.

Фраза, знакомая каждому, кто хоть немного интересуется историей освоения космоса, — позывной Юрия Гагарина — придала угощению особое звучание.

Как пояснила PR-директор сети Анастасия Умрихина, идея уходит корнями в события пятилетней давности. Тогда тысяча зарайских коврижек отправилась в Звездный городок, где отмечали 60-летие полета первого космонавта. С тех пор связь с космосом стала для бренда знаковой. В новинку добавили кедровые орешки и клюкву — получилось и вкусно, и символично.

«Мы не могли не придумать что-то особенное к такому мероприятию. Новая коврижка посвящена Юрию Гагарину и Сергею Королеву. Это очень символично: весной 2026 года мы будем отмечать 65-летие первого полета человека в космос», — отметила Анастасия Умрихина.

Попробовать лимитированную серию можно до 12 апреля. Лакомство появилось в самой «Коврижечной» в Зарайске, а также в московском и дмитровском филиалах. Кроме того, десерт представят на открытии выставки «Экология космоса» в музее «Спутник» в воскресенье, 15 марта.

