Паруса из вафельной бумаги: ставропольский кондитер рассказала о самом необычном заказе за 10 лет

Пряничный мастер Екатерина Овчинникова из Ставрополя рассказала, какой самый необычный заказ выполнила за 10 лет работы, сообщил newstracker.ru.

Екатерина рассказала, что во время пандемии в честь юбилея получила необычный заказ. Клиентом стала женщина, которая хотела порадовать брата. Шестикилограммовый пряничный корабль с парусами из вафельной бумаги создавался не одну неделю.

По словам Екатерины, основа корабля была пряничной. Вафельную бумагу мастер использовала для парусов. Материал позволил создать эффект легкости и воздушности. Бортики и штурвал получились из мастики.

«Пряничный корабль получился внушительным: около шести килограммов весом и в упаковке 50 на 50 сантиметров», — рассказала она.

Екатерина призналась, что пандемия сыграла свою роль. В обычное время у кондитера большое количество заказов. Она предполагает, что отказалась бы от сложного заказа из-за невозможности продумывать каждую деталь. Однако в период пандемии люди неохотно интересовались пряниками. Стоимость корабля составила 15 тыс. руб. На работу, которая совпала с самоизоляцией, понадобилось три недели.

«В тот период был спад заказов, и это дало нам возможность полностью погрузиться в процесс, проработать каждый нюанс», — поделилась кондитер.

