В Подмосковье у матерей с ВИЧ родились более 200 здоровых детей

С начала 2026 года в Подмосковье у матерей с ВИЧ-инфекцией родились 225 здоровых детей, этому способствовало медицинское сопровождение во время беременности, родов и после рождения ребенка. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Это результат комплексной работы специалистов, которая включает своевременное выявление ВИЧ-инфекции, наблюдение будущих мам и проведение необходимой терапии», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, при соблюдении всех рекомендаций врачей риск передачи инфекции ребенку можно исключить. Во время беременности пациенткам назначают антиретровирусную терапию, врачи контролируют состояние будущей мамы и принимают необходимые меры для профилактики передачи инфекции ребенку. Тестирование на ВИЧ можно пройти в поликлиниках по месту жительства, в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также на выездных акциях. Узнать подробнее об этом можно на сайте.

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