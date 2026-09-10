ISU забанил Валиеву, Кондратюка, Степанову и Букина: нужно подавать апелляцию

Международный союз конькобежцев (ISU) отказал в нейтральном статусе фигуристам Камиле Валиевой, Марку Кондратюку, а также танцевальному дуэту Александре Степановой и Ивану Букину.

Спортсмены подали апелляцию, но она была отклонена.

«Каждое из этих решений может быть обжаловано в соответствии с Уставом и Правилами ISU. Пока сохраняется возможность обжалования, ISU не будет давать дополнительных комментариев по конкретным делам», — сообщили в пресс-службе союза.

Перед Олимпиадой российским спортсменам могли отказать в нейтральном статусе без объяснения причин. Теперь правила стали гораздо мягче. В случае отказа можно подавать апелляцию, получать разъяснения по поводу причин отказа и оспаривать решения в следующих инстанциях, вплоть до Спортивного арбитражного суда (CAS). Очевидно, что в ближайшее время забаненные фигуристы начнут проходить этот путь.

Ранее стало известно, что Камила Валиева подала иск в Европейский суд по правам человека по своему допинговому делу.