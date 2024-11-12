Кемеровчане поддерживают изменения в правила использования маткапитала

В Кемерове провели опрос среди горожан с целью узнать их отношение к предложению депутата ГД Сергея Колунова расширить список возможностей использования материнского капитала. 40% респондентов положительно отреагировали на предложенные нововведения, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob отметили, что каждый третий горожанин негативно относится к инициативе депутата. Так, Колунов считает правильным позволять родителям использовать деньги материнского капитала на собственное обучение.

Аналитики обратили внимание на такую закономерность: чем выше уровень дохода горожан, тем они более лояльно относятся к предложению. И наоборот. При средней заработной плате в 50 тыс. руб. и менее кемеровчане категорически против тратить деньги на нужды родителей, а не ребенка.

Еще одна выявленная закономерность аналитиков: идею чаще поддерживают мужчины. Каждый третий опрошенный уверен, что деньги, полученные в рамках маткапитала, должны тратиться исключительно на детей.

Ранее сообщалось, что маткапитал на первого ребенка в 2025 году может увеличиться на 46 тыс. руб.