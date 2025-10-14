Кемеровчане попали в книгу рекордов России

В пресс-службе мэрии Кемерово проинформировали, что юные артисты России презентовали на сцене этнографический мюзикл «Ожерелье России» и попали в книгу рекордов России. В числе талантливых ребят были жители Кузбасса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, премьера спектакля состоялась на сцене концертного зала «Москва». На мероприятии оказались 795 юных артистов, которые принимали участие в премьере мюзикла.

«Представление как "Спектакль с наибольшим количеством участников" попало в национальную Книгу рекордов», — говорится в сообщении.

По данным издания, в представлении приняли участие 84 солиста детского коллектива Кузбасса — театра танца «Мечта». Мюзикл посвящен людям тех профессий, которых в современное время можно назвать героям нашего времени — военным, медикам, ученым и спортсменам. Премьера состоялась в Москве.

