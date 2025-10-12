Новозеландец взял себе имя из более двух тысяч слов чтобы рекордсменом Гиннеса

Новозеландец смог доказать в судах свое право носить имя, состоящее из 2253 слов. На его сторону встал Высокий суд страны, сообщает местная пресса. Ему потребовалось 35 лет, чтобы добиться признания. Об этом пишут местные СМИ.

Мужчина, прочитав Книгу рекордов Гиннесса от корки до корки, осознал, что единственный способ попасть в её страницы — это стать рекордсменом. В итоге его имя теперь занимает около шести страниц печатного текста, и для его полного и внятного прочтения требуется примерно 15 минут. Ранее он был известен как Лоуренс Уоткинс.

К слову, после вынесения судебного решения правительство Новой Зеландии внесло изменения в два закона. Эти изменения направлены на то, чтобы в будущем избежать подобных ситуаций, когда чиновники сталкиваются с подобными проблемами.

