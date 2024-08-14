Кемеровчане заметили на дороге трамвай с оторванной частью тормозной системы

Горожане сообщили об увиденном в социальных сетях. Корреспондент Сибдепо обратился за комментариями в пресс-службу АО «Кемеровская электротранспортная компания». Выяснилось, что произошел обрыв шпильки рельсового тормоза. Водитель своевременно обнаружил неисправность. Через пять минут после поломки, он сообщил центральному диспетчеру.

Представители электротранспортной компании приняли самое на тот момент рациональное решение — продолжить движение. В противном случае образовалась бы большая пробка. Деталь оторвалась примерно в 17:30, когда многие горожане возвращаются домой после рабочего дня.

Водитель проверила техническое состояние трамвая. Важно было убедиться в безопасности подобного движения. Технический консультант контролировал ход осмотра в телефонном режиме. К поврежденному вагону оперативно направили мобильную техническую бригаду.

«Ремонтники нагнали вагон на остановке «ДК шахтеров» и оперативно отсоединили поврежденный башмак. Благодаря этому, сбой движения на маршруте 10 продолжался всего 15 минут», — уточнили в компании.

Причина поломки — изношенность транспорта. Башмак зацепился за колею. Проектные работы по капремонту инфраструктуры маршрута начнутся в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и 60 пострадали из-за поломки эскалатора на водопаде в Китае.