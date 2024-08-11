Один человек погиб и 60 пострадали из-за поломки эскалатора на водопаде в Китае

В Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая вследствие поломки туристического эскалатора 60 человек получили травмы различной степени. Поступила также информация об одном погибшем, сообщила в соцсети администрация парка.

На территории парка расположен красивый водопад. Зона отдыха пользуется спросом у туристов. Для лучшего и удобного обзора водопада установлен эскалатор, который называют «Волшебным ковром». В субботу, 11 августа, оборудование эскалатора вышло из строя.

После инцидента на место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. На данный момент известно, что один человек погиб. 59 отдыхающих получили легкие ранения. Медики оказали им необходимую помощь. Состояние одного человека оценивается как тяжелое.

Центральное телевидение Китая сообщило, что создана специализированная комиссия, которая будет заниматься расследованием инцидента. Подробности происшедшего не уточняются. Указано лишь то, что работа эскалатора прекращена.

Ранее сообщалось, что в Китае из крематориев похитили тысячи тел для изготовления трансплантатов.