Кемеровчанин не понял, зачем разгромил витрину кофейной стойки в гипермаркете

Кемеровчанин не смог назвать причину, зачем разгромил витрину кофейной стойки в местном гипермаркете, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

39-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Момент разгрома кофейной стойки попал на видео. Мужчина подошел и начал ломать стойку. Кемеровчанин отламывал одну часть конструкции и бросал ее в сторону. Затем на несколько секунд останавливался, будто делал вид, что не принимает в крушении никакого участия. Выждав паузу, приступал к дальнейшей порче имущества.

В этот же день мужчина разбил остекление эскалатора. Сотрудники внутренней охраны вызвали представителей Росгвардии. Агрессивного посетителя гипермаркета доставили в отделение полиции.

«Полицейские установили, что 39-летний местный житель имел явные признаки опьянения. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений. Причины своего поступка дебошир пояснить сотрудникам полиции не смог», — сообщила пресс-служба пресс-служба регионального управления.

В настоящее время в отношении задержанного составлен протокол. Районный суд назначил ему двое суток административного ареста. Сотрудники правоохранительных органов ожидают экспертизу о сумме нанесенного ущерба, на основании которой могут возбудить уголовное дело.

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