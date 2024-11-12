Криминалист Некипелова: анонимное письмо о теракте помогло найти преступницу

Начальник отдела фоноскопических и лингвистических экспертиз Екатерина Некипелова рассказала, как анализ анонимного письма о подготовке теракта позволил выйти на след преступницы, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Письмо принесли в отделение полиции, расположенное в Березовском Кемеровской области. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как письмо положил неизвестный человек. По фигуре установили пол — мужской.

Екатерина Некипелова проанализировала письмо. Она была уверена, что его написала женщина. Эксперт установила приблизительный возраст и составила список черт характера, которыми обладает женщина. В записке сообщалось о готовящимся теракте.

Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину. Они были удивлены, насколько точными оказались прогнозы эксперта. Коллеги признались, что до последнего подозревали в готовящемся преступлении мужчину.

Екатерина Некипелова рассказала, что экпертизу проводят любых текстов: рукописных и печатных. Особенно эффективен метод при поисках наркоторговцев по переписке в интернете.

«Здесь мы и автороведческую экспертизу проводим, устанавливаем кем эта переписка составлена. И устанавливаем, кто организатор, кто закладчик, кто курьер, кто вес распределяет и так далее», — рассказала эксперт Некипелова.

Ранее сообщалось, что криминалист Михаленко рассказал, как по дыханию вычислить преступника.