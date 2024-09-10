Кемеровчанин отправил фото нарушения ПДД в ГИБДД

В Кемерове водитель заметил, как другой автолюбитель пересек двойную сплошную линию. Кемеровчанин сделал фото и передал сотрудникам автоинспекции, чтобы они привлекли нарушителя к ответственности, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Личность нарушителя установлена.

В регионе проходит акция «Мобильный патруль», в рамках которой каждый горожанин вправе сообщить о нарушении правил дорожного движения. В ГИБДД Кузбасса сообщили, что бдительный гражданин прислал фото, подтверждающее пересечение двойной сплошной линии на дороге. В кадр попали госномера. Также можно было установить марку автомобиля. На основании полученной информации автоинспекторы определили собственника машины.

В отношении нарушителя составлен административный протокол. Теперь владелец «Нивы», который пересек «двойную сплошную» на дороге по улице Советский проспект, заплатит штраф в размере 5 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что участник акции «Мобильный патруль» помог наказать 20-летнего кемеровского водителя за тонировку стекол авто.