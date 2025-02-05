Кемеровчанин поджег друга из-за того, что он уснул раньше него

Суд вынес приговор жителю Кемерова, который поджег своего друга, в виде четырех лет лишения свободы, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, кемеровчанин будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, мужчина должен выплатить штраф в размере 101 тыс. руб. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину из-за попытки поджечь друга.

В пресс-службе уточнили, что мужчина остался ночевать у потерпевшего. Хозяин уснул первым. Предполагается, что кемеровчанину именно это и не понравилось. Он пытался разбудить гостя. После безуспешных попыток поджег несколько страниц, которые вырвал из книги. Бумагу бросил на ноги спящему другу. Огонь перешел на одежду. Вскоре пламя перекинулось на диван.

«В помещение вбежал отец потерпевшего, находившийся в соседней комнате, потушил огонь и вызвал на место бригаду скорой. Согласно заключению судебной медицинской экспертизы, пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью», — сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

В пресс-службе отметили, что 38-летний поджигатель ранее был судимым. Сотрудников полиции оповестили об инциденте медики, которые осматривали пострадавшего.

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