Кемеровчанин порвал все связки на ноге, поскользнувшись на улице

В Министерстве здравоохранения Кузбасса к россиянам обратились с просьбой быть крайне осторожными в зимний период времени из-за повышенного риска травматизма, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В телеграм-канале регионального ведомства рассказали, что недавно были вынуждены впервые применить новый вид оперативного вмешательства для оказания помощи пациенту. Опытом поделился коллега из Новосибирска.

Пациент получил тяжелую травму колена, последствием которой стал разрыв всех основных связок сустава. Специалисты сформировали из сухожилия мужчины связочный аппарат коленного сустава. Принятые меры позволили вернуть стабильность суставу.

«Скоро пациент сможет приступить к дальнейшей реабилитации», — уточнили в ведомстве.

Сибдепо отметил, что на протяжении всей недели в регионе ожидается гололедица.

Ранее сообщалось, что эксперты рекомендуют в период гололедицы наносить на подошву обуви скотч, наждачную бумагу, силиконовый клей или пользоваться специальными накладками, которые в большом ассортименте представлены в магазинах. При выборе зимней обуви изначально необходимо обращать внимание на качество подошвы.