Кемеровчанина заставили спилить деревья на своем участке для безопасности студентов

Прокуратура в Кемерово заставила горожанина спилить огромные тополя, расположенные на его участке, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В ведомстве отметили, что участок жителя расположен вблизи земельного участка Государственного профессионального образовательного учреждения «Сибирский политехнический техникум». На территории физического лица росли восемь тополей. Деревья были очень высокими и имели все признаки аварийности.

«Деревья <...> угрожали жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних обучающихся техникума», — отмечено в сообщении прокуратуры.

В ведомстве отметили, что прокуратура подала иск с требованием ликвидировать аварийные деревья. Причина — высокий риск травмирования горожан, в том числе несовершеннолетних студентов учебного учреждения. Суд учел доводы прокуратуры и удовлетворил иск.

По информации ведомства, сотрудники прокуратуры проверили, как собственник выполнил требование суда. Предписание законодательства о благоустройстве реализованы в полном объеме — аварийные деревья устранены.

В прокуратуре предоставили фотоотчет. Снимки были сделаны в разные времена года. На одном из фото видно, что деревья росли вдоль дорожки. Ветки склонялись над дорогой. Участок горожанина не огражден. На другом снимке продемонстрированы спиленные деревья.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе нашли экологичный способ применения веток, которые остаются после обрезки деревьев.